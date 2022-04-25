«Я никогда не отрекусь от Галкина»: Кушанашвили прокомментировал пасхальное выступление комика

Максим Галкин в день Пасхи появился с видеообращением в своих социальных сетях. Юморист поздравил подписчиков с праздником, пожелал мира и добра.

Также он заявил, что закрывает свои социальные сети от комментариев, усмотрев в них «троллей».

Журналист Отар Кушанашвили, который уже не одну свою передачу «Каково?!» посвятил мужу Аллы Пугачевой, называя его не иначе, как «божья тварь», заметил, что его приятель держался на камеру уверенно, без суеты.

«Пасхальное обращение к людям моего товарища Максима Галкина доказывает, что он не переживает мук психологической амбивалентности. Как и я», — написал в своем телеграме Кушанашвили. «Я никогда не отрекусь от Галкина. РS. Если уж на то пошло, я и от Коли Баскова не отрекусь. Даже с учетом того, что он забыл обо мне», — также заметил ведущий.

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