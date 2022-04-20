«Алла Борисовна грозила ему смертью»: теперь перед Пугачевой Кушанашвили рассыпается комплиментами

Известная журналистка Алена Жигалова в своем телеграм-канале описала один из эпизодов из жизни Отара Кушанашвили и Аллы Пугачевой.

Ведущая шоу «Алена, блин!» заметила, что Отар в своим программах «Каково?!» регулярно нахваливает Примадонну и ее мужа Максима Галкина, которого именует не иначе, как «божья тварь».

«А когда-то Алла Борисовна грозила ему смертью и судилась с шоуменом», — удивила Жигалова.

По словам журналистки, однажды Отар Кушанашвили, не подумав, назвал Аллу Пугачеву прямо в студии федерального канала «лошадью Пржевальского».

Алла Пугачева решила не оставлять такого выпада в свою сторону и обратилась в суд.

«А однажды на эмоциях даже заявила (со слов журналиста), что «убьет его». Закончилось все хеппи-эндом: прямо в зале суда Отар извинился, встал на колени и поцеловал ручку певицы. С тех пор о ней — только хорошо», — рассказала Алена Жигалова.

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