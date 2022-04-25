На фоне пальм: постройневшая Нетребко в кюлотах и воздушной блузке с воланами щегольнула в Монако

Оперная дива возобновила гастроли, но свободное время посвящает друзьям и мужу Юсифу Эйвазову.

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она давно получила мировую известность. Певица обычно крайне редко устраивает себе отпуск. Она привыкла гастролировать, а свободное время посвящать прогулкам и экскурсиям.

Но недавно артистка не смогла выступать в одном из известных театров из-за ситуации на Украине. Звезда почти три месяца отдыхала, посещая интересные места в Дубае, Азербайджане и Египте.

больше по теме Постройневшая Нетребко в струящемся шифоновом платье предстала на сцене в Монако с Эйвазовым Оперная дива возобновила выступления. После спектакля она отпраздновала радостное событие.

Но на днях Анна снова выступила на сцене. Она приехала в Монако, где участвует в постановках с мужем Юсифом Эйвазовым. Поклонники были удивлены, увидев ее, так как артистка постройнела.

А накануне она отправилась с друзьями гулять по побережью среди пальм. Нетребко покрасовалась в джинсовых кюлотах с лампасами и воздушной блузке с воланами. Ботильоны дополнили романтичный лук. Она предпочла сделать акцент на щиколотках.

«Просто пальмы, солнце и море», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. По словам фанатов, они соскучились по репортажам артистки. «Какая красота», «Божественно-прекрасная!», «Краски невероятные!», «Ну что за дива», «Какая укладка, какие стройные ножки», «Вам идут такие пейзажи», «Ну отдых пошел на пользу», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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