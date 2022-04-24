Постройневшая Нетребко в струящемся шифоновом платье предстала на сцене в Монако с Эйвазовым

Анна Нетребко является одной из самых известных российских оперных певиц. Она много лет выступает на сцене и добилась мировой славы. Артистка обычно отдыхает раз в год, а во время гастролей устраивает увлекательные прогулки.

Но недавно она почти три месяца была в отпуске. Из-за ситуации на Украине ее лишили возможности выступать в одном из театров, заменив другой артисткой. Звезда взяла паузу в карьере.

За последние месяцы Анна посетила Азербайджан, Дубай и Египет. Она делилась красочными кадрами из поездки, где была с сестрой Натальей и сыном Тьяго. А вот накануне она оказалась в Монако. Певица впервые вернулась на сцену после скандала. Публика ее встретила с теплом. Вместе с артисткой выступил ее муж Юсиф Эйвазов.

Для такого случая Нетребко облачилась в шифоновое платье в пол с эййектом мерцания. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. А кейп дополнил вечерний аутфит.

После спектакля оперная дива отметила это событие. Она вместе с друзьями повеселилась на банкете. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых позировала с друзьями и гостями.

Поклонники были рады видеть Анну. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы, прекрасны, неповторимы, талантливы», «До чего красивая», «Выглядите бесподобно», «Королева наша», «Это браво», «Аннушка, как вы похудели», «Непревзойденная! Блистайте для нас», «Вы роскошная пара», «Как это замечательно», «Наряд у вас просто сногсшибательный», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!