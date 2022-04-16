«Песни, танцы и Валера»: Нетребко в платье оверсайз повеселилась на лодке с сыном и сестрой

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что порой у нее нет отпусков. Артистка предпочитает проводить время на гастролях, совмещая работы и отдых.

За последние несколько лет она успела выступить в самых разных странах Европы, в России и даже отметила юбилей в Кремле. Но недавно звезда устроила себе длительный отпуск из-за ситуации на Украине. Многие ее выступления были отменены, а в одном из театров певицу заменила ее украинская коллега.

Нетребко уже была в Дубае и Азербайджане. Теперь она проводит время в Египте. Артистка признавалась, что никогда там не была. Она посетила Пирамиды, покаталась на верблюде и устроила себе романтический вечер в Каире. Также певица провела время на речной прогулке.

Она каталась на лодке с сестрой Натальей и сыном Тьяго. Они много веселились. Их ждали танцы под живую музыку, а также игра с надувной куклой. Дружная компания даже пела песни. Анна предстала в платье оверсайз с принтом. Наряд дополнила чалма.

«4 дня на лодке — это приключение — спасибо большое друзья! Песни, танцы и Валера. А вы играли в Валеру?» — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что давно не видели ее такой отдохнувшей. «Вы так все похожи», «Сколько позитива», «Отлично зажигаете!», «Тиша — очаровашка!», «Так приятно смотреть на вас с Тишей. Такой ласковый ребенок», — прокомментировали пост подписчики.

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