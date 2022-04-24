С акцентом на ножки: Валерия в лимонном платье с царскими рукавами щегольнула в шоу «Маска»

Валерия уже много лет строит карьеру певицы. Она завоевала множество наград и выпустила ни один хит. Недавно артистка дала концерт в Москве, где спела со многими коллегами. А потом она отпраздновала свой день рождения.

Валерии исполнилось 54 года. Примечательно, что она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Не все догадываются, что звезда успела стать бабушкой и воспитывает внучку Селин.

Уже давно Валерия стала членом жюри в шоу «Маска». Она тепло общается с коллегами. Также для съемок певица всегда подбирает необычные образы.

На этот раз она предстала в мини-платье лимонного цвет с царскими рукавами с разрезом. Наряд украшало ожерелье, а туфли дополнили образ. Звезда предпочла подчеркнуть свои стройные ноги. С ней был Иосиф Пригожин, который всегда восхищается красотой жены.

«В праздничный пасхальный вечер на канале НТВ в 20.40. полуфинал шоу „Маска“», — сообщила звезда.

Поклонники остались в восторге. Многие осыпали комплиментами Валерию. «Какое платье», «Вам безумно идет этот цвет», «Как вы молодо выглядите», «Роскошный образ», «Ох, какая вы красотка», «Болеете за пчелку?», «Как вы хороши в этом платье», «Классно, когда ноги позволяют носить мини даже в 50 лет», «Ой, как интересно», — прокомментировали пост подписчики.

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