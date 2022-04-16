Беременная Тодоренко в лазурном платье в пол и шифоновой накидке предстала на ледовом шоу

Телеведущая приняла участие шоу Татьяны Тарасовой. Но она не танцевала, а пела.

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она прославилась в России, когда вела шоу «Орел и решка». Потом Регина стала создавать свои передачи. Она счастлива в браке с Владом Топаловым. Они уже растят сына Михаила.

Примечательно, что в этом году телеведущая снова стала членом жюри в шоу «Маска». Она не смогла скрыть вторую беременность. В эфире звезда продемонстрировала округлившийся живот.

Теперь Тодоренко редко выходит в свет. Но не так давно она слетала в Стамбул на съемки с Настей Ивлеевой. А вот 16 апреля телеведущая появилась на гала-шоу Татьяны Тарасовой, устроенного в честь юбилея фигуристки.

На льду выступили выдающиеся спортсмены. Иван Букин и Александра Степанова под песню «За мной», которую Регина спела вживую. Она предстала на публике в шелковом платье в пол небесного цвета и невесомой прозрачной накидке.

Наряд подчеркнул ее живот. Артистка предпочла быть на каблуках. Она растрогала публику. Многие одарили жену Топалова комплиментами. К слову, она находится уже на большом сроке беременности.

«Какая красивая», «Очень нежный образ», «До чего вы звонко спели! Так трогает», «Хорошенькая такая», «Регина, как вам идет животик», «Очень красивая! Прям сияете», «А я и не знала, что вы так поете», «Прям приятно было наслаждаться номером! Душевно», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что в молодости Регина участвовала в украинской «Фабрике звезд».

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