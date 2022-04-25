Пока бывший разводится: Алена Рапунцель слилась в поцелуе с мужем во время семейной прогулки

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель демонстрирует, что в их отношениях с Ильей Семиным — полная идиллия.

Пока бывший избранник Алены Рапунцель Максим Колесников переживает любовную драму и разводится с Настей Стецевят, она демонстрирует идиллию с мужем.

Алена Рапунцель поделилась в микроблоге снимками, которые сделала во время семейной прогулки.

На променад Алена Рапунцель вышла с сыновьями и мужем Ильей Семиным. Судя по позитивным фото, всем четверым очень хорошо вместе. Пара непрерывно развлекалась, а в паузах сливалась в поцелуе.

«Сейчас дальше своего дома мы не ходим — дорога нам трудно дается. Малой спит в машине, Бодю тошнит там вечно. Да и два кресла заказывать в такси — это ждать 1,5 часа. В маленькую семья не помещается, надо вечно большую заказывать. Короче, мы пешочком гуляем», — написала под фото Алена Рапунцель.

Напомним, Алена Рапунцель вышла замуж за Илью Семина 3 сентября. Через день после того, как стали мужем и женой Максим Колесников и Настя Стецевят.

И теперь Алена взяла реванш — отношения Колесникова разрушены, а у Рапунцель все замечательно. По крайней мере, на фото.

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