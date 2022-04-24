«Брутал такой»: Алена Рапунцель нарядила сына от Ильи Яббарова в модную косуху и джинсы для фотосессии

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель примерила несколько образов на маленького Богдана.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель дважды мама.

У нее подрастает трехлетний сын Богдан от отношений с Ильей Яббаровым и недавно исполнился месяц ее младшему наследнику от мужа Ильи Семина.

Молодая мама старается уделять время своим малышам. В это воскресенье Алена Рапунцель провела максимум времени вдвоем с сыном Богданом.

Она устроила для мальчика фотосессию, во время которой он примерил несколько разных образов.

Богдан играл с утятами, облачался в наряд поваренка и представал в имидже брутального парня.

Богдан был облачен в джинсы и черную косуху. Видео с участием сына Алена Рапунцель поделилась в своем телеграм-канале.

«Ну, тут сами понимаете. Брутал такой. Главное, еще выпендривается на камеру», — поделилась Алена Рапунцель.

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