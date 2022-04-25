«Мы разводимся»: Максим Колесников и Настя Стецевят из «Дома-2» объявили о расставании через полгода после свадьбы

Экс-участник проекта Максим Колесников сообщил, что они с Настей уже давно не вместе.

Бывшие участники «Дома-2» Максим Колесников и Настя Стецевят не сумели сохранить свой недавно заключенный брак.

В микроблоге Максим Колесников сообщил, что проблемы в их молодой семье появились не вчера. Пара разъехалась и намерена официально развестись.

«Ребят, чтобы у всех отпали вопросы ко мне и к Насте. Мы разводимся уже полтора месяца, почти два. Что и почему, я не хочу обсуждать. Скажу одно, что это жизнь. Бывает, люди не приходят к общему мнению и не сходятся. Мы пытались, работали, но не смогли. Теперь у нас разные пути. У Насти — свой, у меня — свой», — написал Максим Колесников.

Напомним, Колесников и Стецевят поженились первого сентября. Кадрами с торжества и взаимными признаниями в любви пара делилась в своих социальных сетях. Но семья просуществовала всего полгода.

А вот бывшая избранница Максим Колесникова Алена Рапунцель, которая тоже вышла замуж в сентябре, счастлива в браке с Ильей Семиным.

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