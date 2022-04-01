«Василиса Дмитриевна»: Ольга Рапунцель запечатлела старшую дочку на фоне шаров и подарков в день рождения

В семье бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко первого апреля — праздник. В этот день четыре года назад родилась их старшая дочка Василиса.

В микроблоге Ольга Рапунцель показала, как малышка выглядит в свой день рождения. Она запечатлела Василису на фоне воздушных шаров, подарков и цифры «четыре».

Малышка предстала в розовом костюме и с двумя косичками. Под фото Ольга Рапунцель рассказала, какой грандиозный праздник они с мужем устроили для Василисы.

«Вечером мы отправимся на вечеринку в стиле Дисней, тебя будет встречать Микки и Минни Маус, принцессы Рапунцель, Русалочка, Эльза, много шаров, подарков от твоих друзей, бумажная дискотека, в общем, будем веселиться и будем тебя поздравлять, наша принцесса», — поделилась Ольга Рапунцель.

В финале поста она поздравила Василису с днем рождения и пожелала, чтобы судьба преподносила ей только приятные сюрпризы.

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