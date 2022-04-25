«Дожили мы»: Собчак в юбке плиссе и блузке фисташкового цвета встретилась с Киркоровым в Москве

Телеведущая вернулась в Москву. Она впервые за долгое время появилась на публике.

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит быть первой во всем. Ксения легко оказывается в гуще событий. В начале года она путешествовала с мужем Константином Богомоловым.

Примечательно, что позже блондинка уже без супруга оказалась в Израиле. После этого стали ходить слухи, что она получила израильское гражданство. Но сама звезда заверила, что это не так.

В апреле Собчак была в командировке. Она посетила Францию, а потом позировала на Кипре. Телеведущая отметила, что берет интервью у людей, которые живут в райских местах.

А вот 24 апреля она выступила в Москве. Блондинка приняла участие в бизнес-форуме среди женщин. Ксения облачилась в костюм светло-серого цвета. Юбка плиссе позволила ей открыть тонкие щиколотки. Лук дополнила шелковая блузка фисташкового цвета.

Приехал ради Собчак сам Филипп Киркоров. Он решил пригласить телеведущую на свою юбилей, который отпразднует в конце месяца.

«55-летний, не пенсионный, звездный, серебряно-золотой юбилей! Это программа шоу», — заявил Филипп. «Дожили мы с тобой! Я к тебе вот такой приходила», — отметила Ксения, показывая рукой в пол.

Они побеседовали и много смеялись. Король отечественной эстрад вручил ей оригинальное приглашение. Блондинка осталась в восторге от увиденного. А вот поклонники отметили, что она постройнела и похорошела.

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