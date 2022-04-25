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«В активном поиске»: Рудова в латексном облачении и подвязках прильнула к Нагиеву

Актриса призналась, что неровно дышит к любимцу публики.

«В активном поиске»: Рудова в латексном облачении и подвязках прильнула к Нагиеву
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Дмитрий Нагиев очаровал далеко не одну женщину. Как оказалось, не смогла устоять перед его чарами и красавица-актриса Наталья Рудова. Правда, больше в профессиональном плане.

Сейчас знаменитости задействованы в одном проекте режиссера Сарика Андреасяна. Участница телепроекта ТНТ «Звезды в Африке» поспешила рассказать об этом публике в своем телеграм-канале.

Наталья Рудова нарядилась в латексное облегающее платье, надела на ноги подвязки, а губы накрасила алой помадой. В таком виде она прильнула к Дмитрию Нагиеву, позируя для фото.

Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanatalove

«С одним из самых прекрасных своих партнеров в кино «В активном поиске – 2», — подписала она кадр.

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