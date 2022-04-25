Вместо зарядки: Наталья Рудова в одной футболочке устроила жаркие танцы

Актриса включила камеру и зажгла с полотенцем на голове.

Актриса и героиня шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова в настоящее время задействована в новом проекте. Она снимается в продолжении сериала «В активном поиске», о начале работы в котором сообщила накануне. Воодушевленная работой, красотка с раннего утра на ногах. Перед тем, как отправиться на съемки, она устроила дома настоящую дискотеку.

Отплясывая в одной футболочке после пробуждения, Рудова включила камеру и запечатлела свои танцы. Можно сказать, зажигательная дискотека у актрисы получилась вместо зарядки.

«7:00! Погнали! На работу как на праздник!» — подписала кадры Наталья Рудова и запостила их в своем Telegram-канале.

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