Есть что показать: Рудова в алом топе с прозрачным декольте щегольнула в клубе с Водонаевой

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Особую известность ей принесла роль в сериале «Татьянин день». В ее копилке также десятки ярких ролей, включая сериал «Бихэппи», где актриса предстала без одежды.

В настоящей жизни она много занимается спортом и облачается в женственные наряды. Однако возлюбленного у нее нет. О личной жизни она всегда предпочитает умалчивать.

Рудова ведет насыщенную жизни. Она часто видится с подругами, посещает кастинги и находит время для веселья. Недавно актриса увиделась с Настасьей Самбурской, а вот накануне блондинка принарядилась, чтобы отправиться в клуб.

Она предстала в джинсах и алом топе с прозрачным декольте. Косуха оверсайз дополнила кэжуал лук. А вечер Наталья провела не одна, а с Аленой Водонаевой.

«А что тут за красотка», — восхитилась она.

Часть вечера артистка снимала себя на камеру. Она сверкнула своими прелестями благодаря откровенному наряду. Рудова сразила поклонников. «Ну до чего хороша», «Ох, полегче», «Это так мощно», «Какая цаца», «А тут Алена вам проиграла», «Забрала все внимание на себя», «А вы там одни были? Где мужчины?», «Ой, какие девушки», «Дружба вас связала», — стали писать подписчики. Напомним, что Рудова и Водонаева вместе были в шоу «Звезды в Африке».

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