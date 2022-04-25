«Это наименьшее из всех сомнений»: жена Андрея Макаревича высказалась об огромной разнице в возрасте с ним

Известный музыкант Андрей Макаревич на тридцать лет старше своей супруги.

Лидер группы «Машина времени», поэт и музыкант Андрей Макаревич счастлив в четвертом браке с молодой женой, израильтянкой Эйнат Кляйн. В конце марта у пары родился сын Эйтан.

Разница в возрасте у молодых родителей – тридцать один год. Макаревичу 68 лет, его жене — 37. По словам Эйнат Кляйн, этот момент ее совершенно не смущает.

«Я всегда спокойно относилась к разнице в возрасте. Для меня это было наименьшее из всех сомнений. Среди прочих этот аргумент вообще никак не всплывал. Просто потому, что и так сложно найти близкого человека, а если еще и выставлять эти барьеры – цвет глаз такой-то, возраст такой-то…» — сказала жена Андрея Макаревича во время YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Тогда Ксения Собчак недоверчиво поинтересовалась, а не были ли против этого мезальянса родители Эйнат. Та призналась, что они удивились, но протестовать не стали.

«Мои родители супер демократичны — и мама, и папа, и всегда растили меня в ощущении, что ты умная и сможешь принять правильное решение, а мы твой выбор поддержим», — добавила жена Андрея Макаревича.

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