«У нашего сына не будет российского гражданства»: жена Макаревича сделала громкое заявление

Супруга известного музыканта Андрея Макаревича считает, что настоящий еврей должен жить в Израиле.

Тридцатого марта известный музыкант, 68-летний Андрей Макаревич в очередной раз стал отцом. Молодая жена Макаревича Эйнат подарила ему сына.

Родители назвали своего наследника Эйнатом. Малыш появился на свет в Израиле, где сейчас живет звездная пара.

Как заявила 37-летняя жена Андрея Макаревича, она решила, что у сына будет израильское гражданство, а не российское.

«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно мое решение. Главное, зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», — сообщила жена Андрея Макаревича в интервью шоу «Осторожно: Собчак».

При этом молодая мама отметила, что намерена общаться с сыном на русском языке.

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