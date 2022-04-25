«Не считаю нужным что-то объяснять»: Макаревич отказался говорить о мотивах отъезда в Израиль

Примерно два месяца назад некоторые знаменитости в спешном порядке начали покидать России. В числе уехавших — Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие звезды.

Ксения Собчак встретилась в Израиле с Андреем Макаревичем и в числе первых вопросов задала ему самый горячий — об эмиграции.

Ксения попросила, чтобы музыкант объяснил своим российским поклонникам, почему он решил уехать в Израиль. Андрей Макаревич прямо заявил, что отчитываться ни перед кем не намерен.

«Не считаю нужным что-то объяснять. Я и раньше ездил туда, куда хотелось, куда мне было нужно, и часто достаточно надолго. Никогда ни перед кем не объяснялся», — сказал Андрей Макаревич во время YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Напомним, 30 марта в Израиле у Андрея Макаревича родился сын. Жена музыканта сообщила, что у ребенка не будет российского гражданства. Израильского, на ее взгляд, вполне достаточно.

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