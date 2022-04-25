«Все время волнуюсь»: Андрей Макаревич признался, что живет в тревоге за новорожденного сына

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в конце марта в четвертый раз стал отцом. 37-летняя жена Макаревича, Эйтан, родила ему сына Эйната.

Счастливому отцу на момент появления наследника на свет было 68 лет.

Андрей Макаревич признался, что в этом возрасте он испытывает не только счастье в связи с рождением сына, его не покидает постоянное чувство тревоги за малыша.

«Это не только счастье, но и волнение. Ты все время волнуешься. Он такой маленький, сделан совершенно из каких-то хрупких деталей. Начинает плакать — а вдруг у него что-то болит. Это постоянно какое-то беспокойство, замешанное на собственной некомпетентности», — поделился Андрей Макаревич эмоциями в связи с поздним отцовством во время YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Напомним, младший сын Макаревича появился на свет в Израиле. Российского гражданства у мальчика не будет. Таково решение его мамы.

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