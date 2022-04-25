Волочкова в мини-платье заинтриговала снимком в компании бородатого красавца

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что завершила праздничный пасхальный день в романтической обстановке.

46-летняя звезда балета Анастасия Волочкова не сдает позиций.

Она ведет насыщенную жизнь, держит себя в форме, дает концерты и продолжает привлекать внимание мужчин.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала в компании брутального красавца с бородой.

Судя по всему, балерина и незнакомец прекрасно провели время в романтической обстановке. Под снимком Анастасия Волочкова рассказала, как отпраздновала Пасху.

«Мой день праздничный был очень насыщенным! И завершается в очень красивой и романтической атмосфере. Я три часа еще в зале балетном провела. Послезавтра спектакль», — напомнила Волочкова о предстоящем выступлении.

На встречу с мужчиной Анастасия Волочкова пришла в мини-платье цвета фуксии, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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