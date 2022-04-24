«Особенная атмосфера»: Волочкова в белом полувере и джинсах позвонила в колокола на Пасху

По традиции, в пасхальные дни каждый православный может подняться на колокольню храма и позвонить в колокола.

Балерина Анастасия Волочкова сделала это в первый же день празднования Пасхи. Облачившись в темно-синие джинсы и белый полувер и покрыв голову пудровым шарфиком, Анастасия Волочкова поднялась на колокольню Никольского храма.

Церковь расположена в районе, где живет балерина, неподалеку от ее дома. По признанию Анастасии Волочковой, звоня в колокола, она ощутила благодать.

«У меня в жизни таких моментов было множество, в самых разных храмах нашей большой и необъятной России! И пару лет назад мне удалось позвонить в колокола на колокольне в Храме Христа Спасителя, но Никольский я люблю, потому что он всегда безлюден и в нем всегда очень духовно, уютно. Этому храму уже 350 лет, в нем находятся мощи многих святых и всегда особенная атмосфера! Всех с праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе!» — поделилась Анастасия Волочкова в телеграм-канале.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.