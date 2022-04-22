Волочкова вспомнила, как танцевала балет на Красной площади для Бондарчука

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время демонстрирует склонность к ностальгии.

Она то призывала поклонников смотреть архивный документальный фильм о себе и балете, то вспоминала о первой встрече с экс-бойфрендом Олегом. А теперь решила освежить в памяти прекрасные моменты из своей балетной карьеры.

Анастасия Волочкова поделилась в телеграм-канале видео, которое было записано на Красной площади. В кадре она в балетной пачке порхает по брусчатке на фоне Кремля. Снимал ролик с ее участием режиссер Федор Бондарчук.

«Номер «Русская» на муз. Петра Чайковского, поставленный Владимиром Васильевым, пригласившим меня в Большой театр в 1998 году, для меня очень значим. Это была моя вариация в его балете «Лебединое озеро», но я сохранила эту композицию для моих концертных программ. С Федором Бондарчуком мы сняли клип на Красной Площади», — вспомнила Анастасия Волочкова.

Она добавила, что стала единственной балериной, которая удостоилась чести танцевать на фоне Кремля и храма Василия Блаженного. Для Волочковой эти моменты невероятно патриотичны.

«Я прославляла Россию на лучших мировых сценах. Но больше всего любила и люблю танцевать в России, потому что на Родине меня любят. И особенно дети. Это счастье и гордость быть русской балериной», — призналась Анастасия Волочкова.

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