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Волочкова вспомнила, как танцевала балет на Красной площади для Бондарчука

Анастасия Волочкова единственная балерина, которой посчастливилось плясать на фоне Кремля.

Волочкова вспомнила, как танцевала балет на Красной площади для Бондарчука
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время демонстрирует склонность к ностальгии.

Она то призывала поклонников смотреть архивный документальный фильм о себе и балете, то вспоминала о первой встрече с экс-бойфрендом Олегом. А теперь решила освежить в памяти прекрасные моменты из своей балетной карьеры.

Анастасия Волочкова поделилась в телеграм-канале видео, которое было записано на Красной площади. В кадре она в балетной пачке порхает по брусчатке на фоне Кремля. Снимал ролик с ее участием режиссер Федор Бондарчук.

«Номер «Русская» на муз. Петра Чайковского, поставленный Владимиром Васильевым, пригласившим меня в Большой театр в 1998 году, для меня очень значим. Это была моя вариация в его балете «Лебединое озеро», но я сохранила эту композицию для моих концертных программ. С Федором Бондарчуком мы сняли клип на Красной Площади», — вспомнила Анастасия Волочкова.

Она добавила, что стала единственной балериной, которая удостоилась чести танцевать на фоне Кремля и храма Василия Блаженного. Для Волочковой эти моменты невероятно патриотичны.

«Я прославляла Россию на лучших мировых сценах. Но больше всего любила и люблю танцевать в России, потому что на Родине меня любят. И особенно дети. Это счастье и гордость быть русской балериной», — призналась Анастасия Волочкова.

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Анастасия ВолочковабалеринабалетКрасная площадьФедор Бондарчук