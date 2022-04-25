Галкин активно готовится к концертам в Израиле: сможет ли он на них заработать?

По словам людей, владеющих ситуацией, больших площадок Максиму Галкину в Израиле не собрать.

Телеведущий и пародист Максим Галкин ранее анонсировал начало своей концертной деятельности в Израиле.

По словам шоумена, интерес к его выступлениям так велик, что он назначил концерты еще и на дополнительные даты.

Между тем это вовсе не означает, что Максим Галкин соберет какие-то огромные площадки. По словам известного продюсера, стадионы в Израиле собирают только мировые знаменитости.

Большая часть населения в Израиле очень статична и расшевелить ее невероятно сложно.

«Израильтяне редко ходят в театр, зато в кафе и рестораны — часто. Даже если Галкин сам развесит везде свои афиши, маловероятно, что народ их заметит. И не зайдет на сайт проверить, есть ли билеты на его выступления. Нет привычки. Поэтому, если и проходят какие-то концерты, только местные организаторы должны все делать сами», — на условиях анонимности рассказал продюсер MK.ru.

Он также дал понять, что озолотиться на концертах в Израиле невозможно. Даже в очень хорошие времена билеты стоили максимум сто долларов.

«В Кремле бы такие выступления стоили намного дороже», — уверен продюсер.

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