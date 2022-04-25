«Финансово целесообразно»: адвокат Жорин раскрыл причины истерик Галкина

Телеведущий Максим Галкин, скрывшийся в Израиле с семьей, записал уже не одно видеообращение с места своего нового жительства. Многие знаменитости негативно восприняли патетику мужа Пугачевой и уверены – шоумен своими руками рушит себе карьеру.

Знаменитый адвокат Сергей Жорин в числе многих посмотрел скандальные высказывания Максима Галкина и пришел к выводу, что это – такие выступления шоумена. За неимением возможности выступить на сцене артист решил давать концерты в Сети. И кроется за ними не что иное, как меркантильность.

«У меня сорвались все рекламные контракты, которые должны были пролонгироваться до конца года…», «Я потерял концертные деньги…», «Поймите, если я не выступаю сейчас в России — это не потому, что я не хочу…», «Концертов нет, рекламных съемок нет — ну я уехал в Израиль отдохнуть, я давно собирался отдохнуть. Заодно запланировал здесь концерты…». Как я понимаю, эти видеообращения и есть запланированные концерты. Лично я всегда ценю смелость и прямолинейность, но не когда это «внезапно» становится финансово целесообразно», — поддел Галкина юрист.

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