«Ощущения – как в танке»: разоблаченный на «Маске» Котик поделился эмоциями об участии в шоу

Певица Алиса Мон рассказала Teleprogramma.pro, как ей удалось обвести жюри проекта НТВ вокруг пальца.

Во втором полуфинале третьего сезона шоу «Маска», который вышел в эфир НТВ 24 апреля, принимали участие два гостя — Мишка и Котик.

Под маской Котика, вопреки ожиданиям жюри, оказалась не Маша Распутина, а хрупкая Алиса Мон.

Певица рассказала Teleprogramma.pro, как ей удалось запутать судейскую коллегию и самого Филиппа Киркорова, который был уверен, что Котик — это Маша Распутина.

Голосом именно этой певицы Алиса Мон исполнила песню «Вечная любовь».

«Никогда не пыталась петь эту песню раньше, но я люблю эксперименты. Голосовая «большая» песня требует широты не только души, но и груди. Вот я и представила себя огромной тетей, килограмм на 80 больше, чем я есть. И все, процесс пошел!» — поделилась Алиса Мон.

Певица рассказала, что костюм выбирала не сама, ей его предложили продюсеры шоу «Маска», и она сразу согласилась, понимая, что Котик в платье запросто собьет с толку жюри. И не ошиблась!

«Котик в платье — это оригинально. Голова у костюма была очень тяжелой. Ощущения как в танке. Но со всем можно справиться, там главное — без паники, наш девиз: «Назад дороги нет!» — добавила Алиса Мон.

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