«Два десятка пылесосов»: Андрей Макаревич оскорбил российских журналистов

Певец продолжает слать гневные слова в адрес соотечественников из Израиля.

Музыкант Андрей Макаревич в «Телеграм» оскорбил российских журналистов. Негодование у лидера «Машины времени» вызвали новости о «платной медицине в Израиле».

«Крайне забавно. После поста про платную медицину два десятка пылесосов синхронно написали: «Макаревич недоволен израильской медициной!» Вы где увидели слово «Израиль», орлы? А еще на (ругательное слово) обижаются». Андрей Макаревич

Ранее Андрей Макаревич негативно высказывался о россиянах. Он активно защищал тех звезд, кто за последнее время покинул Россию. Предателями он их, как и себя, не считает.

Заметим, что Андрей Макаревич из-за своих высказываний уже серьезно пострадал. В частности, были отменены несколько его концертов в разных городах России.

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