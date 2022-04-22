Новости шоу-бизнеса: почему Пугачева скрывается в Израиле, как дальше будет жить Макаревич, ведущий канала «Россия 1» громко хлопнул дверью

Об этих и других популярных новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти два месяца живут в Израиле. Накануне стало известно, как Примадонна скрывается от злых глаз. Тем временем, билеты на запланированные концерты Галкина все-таки раскупили. Об этих и других популярных новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Как Алла Пугачева скрывается в Израиле

Почти два месяца назад Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками перебрались в Израиль. Недавно семья вышла на связь в соцсети, отметив в местном ресторане Вербное воскресенье.

Алла Борисовна покрасовалась в темных имиджевых очках. Однажды она подметила, что если раньше прохожие могли и похихикать, рассматривая ее с ног до головы, то теперь все пытаются исподтишка сфотографировать. Поэтому для того, чтобы ее не узнали, певица стала надевать очки.

Билеты на концерты Максима Галкина в Израиле практически распроданы

Начало лета у Максима Галкина будет жарким. Он запланирован серию концертов в Израиле, билеты на которые уже практически все проданы.

Из девяти выступлений заветные квитки можно купить только на два – в Иерусалиме и Тель-Авивском университете.

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Андрей Макаревич рассказал, как будет жить дальше

Находится в Израиле в эти дни и Андрей Макаревич. Недавно он в четвертый раз стал отцом и уже было готовился к концертному туру по России, но решил негативно высказаться в адрес соотечественников. Реакция не заставила себя долго ждать – концерты «Машины времени» начали массово отменять.

«Могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше» — отметил Макаревич в своем телеграм-канале.

Лидер «Машины времени» пожаловался на медицину в Израиле

Пока концерты группы отменяют в России, Андрей Макаревич решил пожаловаться на медицину в Израиле. По словам музыканта, чем больше он платит денег, тем больше болячек могут найти.

«В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное. Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы, и они находят еще одну. То есть: чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях».

Ведущий канала «Россия 1» Александр Гуревич уволился

Известный российский ведущий Александр Гуревич, который много лет вел передачу «Сто к одному», решил приостановить свою деятельность на телевидении.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — заявил он сайту МК.ru.

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