«Платишь деньги, они находят у тебя новую болячку»: Макаревич раскритиковал медицину в Израиле

Как отметил музыкант, чем больше заплатил, тем тебе хуже в итоге сделают.

Певец и музыкант Андрей Макаревич, который в последнее время живет в Израиле, в «Телеграм» неожиданно раскритиковал израильскую медицину.

«В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное. Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы, и они находят еще одну. То есть: чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях». Андрей Макаревич

Как отметил Андрей Макаревич, ему хотелось бы ровно наоборот: чем больше ты платишь, тем меньше поводов для беспокойства врачи обнаруживают. «А если заплатил совсем много — они торжественно объявляют: «Вы совершенно здоровы!» — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич вместе с женой уехал в Израиль. При этом он регулярно негативно высказывается о россиянах, откровенно оскорбляя соотечественников.

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