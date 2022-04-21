«Будем жить дальше»: Макаревич рассказал об отмене концертов «Машины времени» со времен СССР

Популярный музыкант сбежал из родной страны в Израиль и регулярно негативно отзывается о россиянах.

Певец Андрей Макаревич в «Телеграм» рассказал печальную историю отмены концертов группы «Машина времени», начиная еще со времен СССР.

По его словам, уже в конце семидесятых годов группе не давали выступать. В те годы команда играла по студенческим общежитиям и домам культуры. Как заметил Макаревич, поймать их было непросто. Музыканты ни в каких обществах не состояли.

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Как заметил Макаревич, в 1979 году «Машина времени» оказалась в «Росконцерте». Красивая жизнь длилась до 1982 года, когда была написана песня «Рагу из синей птицы». На полгода коллектив закрыли. Затем все стало снова чудесно до 2014 года.

«Годика на полтора нас записали в «друзья хунты». Прошло и это. Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты. Могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше». Андрей Макаревич

Напомним, что в России массово отменяют концерты «Машины времени». Музыкант Андрей Макаревич, который живет в Израиле, уже не раз негативно высказывался о родной стране. Он откровенно оскорблял россиян.

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