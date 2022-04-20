«Работа кипит»: Стриженова в блузке в горох и юбке макси появилась на съемках с Малышевой

Телеведущая развеяла слухи, что находится не в стране, который ходят о ней и ее коллеге по передаче «Здоровье».

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она также играет в театре. Обычно Екатерина с утра и до поздней ночи находится на съемках в «Останкино». Примечательно, что артистка может похвастаться крепкой семьей.

Она уделяет время внуку Петру, а недавно телеведущая провела несколько дней в Ереване. Тогда появились слухи об ее эмиграции. И хоть она вскоре вернулась домой и опровергла домыслы общественности, не всей ей поверили.

В такой же ситуации оказалась и Елена Малышева. Ее передачи «Жить здорово!» и «Здоровье» некоторое время не выходили в эфир, а потом в СМИ сообщили, что телеведущая уехала к родным в США. Но она вернулась к работе.

В апреле ее проекты снова стали показывать по телевизоры. А вот теперь в гости к ней пришла Стриженова. Она облачилась в блузку в горох и светлую юбку Макси. Они обсудили здоровье 54-летней телеведущей.

«На съемке программы „Здоровье“ работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул. Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо от „особо осведомленных“ — не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно! Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей , видимо заработать удается только распространяя сплетни», — написала Екатерина.

Поклонники обрадовались таким новостям. Многие отметили, что рады ее видеть в популярной передаче. «Здорово, что Малышнва вернулась», «Катерина, я по вам скучал, переживал», «О, теперь ждем выхода», — прокомментировали пост подписчики.

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