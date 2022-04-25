«Боря сидит и хохочет»: Эрадзе рассказал, как Моисеев иногда жестоко издевается над Горохом

Заслуженный артист России, друг музыканта Бориса Моисеева Гия Эрадзе в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как певец порой откровенно издевается над своим концертным директором Сергеем Горохом.

«По поводу характера Бори. Дней 15 назад я был живой свидетель. Мы сидим в театре. И вот у Сережи сработала «тревожная кнопка» — такой бейджик с кнопочкой. Кнопку нажал Боря. Все дела для Сергея сразу уходят в сторону. Он мчится к Моисееву. Боря может упасть. Боря может мало ли что. Надо ехать». Гия Эрадзе

Как отметил Эрадзе, Горох быстро приехал к товарищу. «Боря сидит и просто хохочет. Ему просто захотелось позвать Гороха. Ему так весело. Он просто пошутил. Сережа сказал: «Никогда с этой кнопкой не шути». Боря, как и был. У него есть проблемы с речью, с рукой. Но он в гармонии сам с собой. Он даже домработницу долго терпеть не может», — заявил Эрадзе.

Напомним, что Борис Моисеев много лет назад пережил инсульт. В этом году ему исполнилось 68 лет. Как говорят близкие, сейчас певец себя неплохо чувствует.

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