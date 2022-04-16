Снова любовь: Копенкина нежно прильнула к груди Шаляпина на вечеринке

66-летняя Лариса Копенкина старше Прохора Шаляпина на 30 лет. Но это не помешало ей вновь влюбить в себя музыканта. Они развелись в 2015 году, артист успел пожениться с другой, овдовел, а теперь вернулся к Копенкиной.

О том, что они снова вместе, Копенкина рассказывает у себя в микроблоге. Они целуются на камеру, делятся кадрами из постели, а теперь пришли вместе на вечеринку друга.

На мероприятии Шаляпин включил камеру, чтобы показать веселье, и в этот момент его избранница нежно прильнула к его груди. Счастливые и влюбленные, голубки были довольны атмосферой и гостем праздника – Сергеем Пенкиным.

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