«У меня истерика!»: Гоген Солнцев не смог ужиться с детьми своей новой жены

Как отметил фрик, ребята хотят стать артистами, но ничего для этого не делают.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с журналистами телеграм-канала «Звездач» заявил, что не ужился с детьми своей новой жены Полины Давыдовой.

Как отметил фрик, дети Давыдовой от предыдущих отношений, к сожалению, не хотят учиться и не стремятся к знаниям. Он измотал с ними все нервы. По словам Солнцева, его пасынки мечтают о карьере артистов, но ничего для реализации своей мечты не делают.

«У меня истерика! Я ни с тем, ни с другим не могу помочь. Я сам репетитор! Нифига я не позволю, чтобы еще деньги репетиторам отдавать!» Гоген Солнцев

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев развелся со своей женой Екатериной Терешкович. Вскоре он взял в жены ее дочь Полину Давыдову, у которой есть дети от предыдущих отношений.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.