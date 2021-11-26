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Подруга Терешкович оттаскала за волосы беременную жену Солнцева на глазах у изумленного Малахова

Лидия Алифиренко сразу стала вести себя неадекватно, как только вошла в студию «Прямого эфира».

Подруга Терешкович оттаскала за волосы беременную жену Солнцева на глазах у изумленного Малахова
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

Подруга пенсионерки Екатерины Терешкович, Лидия Алифиренко, оттаскала за волосы беременную жену фрика Гогена Солнцева на программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1». При этом ведущий Андрей Малахов был изумлен и все время твердил, что они находятся на федеральном канале и всем надо успокоиться.

Лидия Алифиренко с Гоген Солнцев с женой
Лидия Алифиренко с Гоген Солнцев с женой. Фото: кадр из «Прямого эфира»

«Сиди, кобелина. Сидеть сказала, твари. Ты — проститутка! Посмотри на себя, шалава! Ты свою мать предала!»

Лидия Алифиренко

«Я напомню, что Полина беременна. Помните об этом, пожалуйста», — заметил несколько изумленный Андрей Малахов.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович — Полиной Давыдовой.

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Андрей МалаховГоген СолнцевЕкатерина ТерешковичЛидия АлифиренкоПрограмма "Прямой эфир"