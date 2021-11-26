Подруга Терешкович оттаскала за волосы беременную жену Солнцева на глазах у изумленного Малахова

Подруга пенсионерки Екатерины Терешкович, Лидия Алифиренко, оттаскала за волосы беременную жену фрика Гогена Солнцева на программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1». При этом ведущий Андрей Малахов был изумлен и все время твердил, что они находятся на федеральном канале и всем надо успокоиться.
«Сиди, кобелина. Сидеть сказала, твари. Ты — проститутка! Посмотри на себя, шалава! Ты свою мать предала!»
«Я напомню, что Полина беременна. Помните об этом, пожалуйста», — заметил несколько изумленный Андрей Малахов.
Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович — Полиной Давыдовой.
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