«Всегда буду возвращаться домой в Америку»: Таир Мамедов объяснил, почему покинул Россию

По словам шоумена, в родной стране он будет только тратить доллары.

Шоумен Таир Мамедов в проекте «Говорящие головы» заявил, что в США у него собственный бизнес, поэтому возвращаться жить на родину в Россию он не планирует.

«Мой дом — Америка навсегда. Дом — это дом. А в прекрасную Россию будущего я с удовольствием буду приезжать американским туристом, тратить мои доллары. Я там могу вполне выполнять какие-то заказы, проекты, работать. Но всегда буду возвращаться домой в Америку». Таир Мамедов

Как отметил Мамедов, Россия — страна, в которой, безусловно, нужно побывать, но в какой-то момент «из этого шкафа» нужно возвращаться в другое место. При этом бывшая звезда шоу Comedy Club заметил, что 90 процентов тех, за кого он волновался уже не в России.

Напомним, что Таир Мамедов покинул Россию примерно десять лет назад. В родной стране большой зрительской любви ему снискать не удалось.

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