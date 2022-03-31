«Наивная попытка Слепакова усидеть на двух стульях понятна»: Мамедов высказался о коллеге

Как отметил шоумен, проживающий в США, он понял, кто есть кто.

Шоумен Таир Мамедов, который проживает уже несколько лет в США, в шоу «Говорящие головы» высказался относительно российских звезд, часть из которых уехала за рубеж.

По его словам, его удивляет позиция Максима Галкина и Ивана Урганта, которые покинули Россию. Им, как он считает, есть что терять в родной стране. Они работали на государственном канале. При этом звезды, как он заметил, шутили на острые темы, сбрасывая напряжение.

«Ну что, я не удивлен Басковым и Канделаки… Или там Собчак и Артемием Лебедевым. А Мартиросян? После его интервью у Шихман никакого удивления не было. Наивная попытка Слепакова усидеть на двух стульях тоже понятна». Таир Мамедов

Напомним, что Россию за последний месяц покинули сразу несколько видных звезд. Правда, некоторые из них уже вернулись на родину. В частности, речь идет об Иване Урганте. Его не так давно видели в одном из московских ресторанов.

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