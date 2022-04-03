«Неправильно из Америки судить человека»: Собчак заступилась за Мартиросяна и раскритиковала Мамедова

Как отметила светская львица, в России другие законы.

Телеведущая Ксения Собчак в своем шоу «Осторожно, Собчак!» раскритиковала комика Таира Мамедова, который ранее негативно высказывался о шоумене Гарике Мартиросяне за молчание.

«Ну и немного о видной фигуре ТНТ Гарике Мартиросяне. Он уже больше месяца молчит. И даже перенес ближайшие концерты, хотя комика все равно осудили. Припомнили его молчание в истории с Идраком Мирзализаде». Ксения Собчак

Далее Ксения Собчак привела сообщение Таира Мамедова к российским комикам. Надо заметить, что сейчас сам шоумен живет в США. Мамедов призвал не молчать российских коллег. При этом отметил, что с «Мартиросяном ему все ясно».

«Неправильно из Америки судить человека за молчание в России. В России другие законы, другая история. Нельзя как бы осуждать человека за то, что он не хочет садиться в тюрьму. Или боится потерять то, что заработал за эти годы», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак примерно месяц назад уехала из России. Она находится в Израиле.

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