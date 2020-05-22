Высадил из лодки: Таир Мамедов заставил блогеров вплавь добираться до острова Мого-Мого

Уже в эту субботу, 23 мая, на телеканале ТНТ стартует новый проект «Остров героев». С первым выпуском зрителям предстоит познакомиться с участниками приключенческого шоу. Все действия будут происходить на необитаемом острове Мого-Мого. Всего на съемки в Панаму прибыли восемь популярных блогеров. Все эти люди захотели испытать себя в самом экстремальном путешествии. А в качестве ведущего на проекте выступил экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов.

Всех участников «Острова героев» ждал особый сюрприз. Так, ребята убедились в том, что жизнь на острове не имеет ничего общего с теми благами цивилизации, к которым они успели привыкнуть. Для многих стало разочарованием и отсутствие всякой «постановочности». Все происходящее на Мого-Мого не имеет ничего общего с расписанными «по сценарию» ролями. Как и обещали создатели проекта — здесь все будет по-настоящему.

Так, следуя указаниям и правилам, ведущий шоу устроил блогерам импровизированный обыск, в ходе которого Таир обнаружил у ребят много лишних предметов, не имеющих никакого отношения к жизни на острове. Для личного пользования участникам было решено оставить только самые необходимые вещи.

«Выживайте как хотите!» — предупредил Мамедов своих подопечных.

Таир не стал скрывать, что ребятам придется самостоятельно добывать себе пищу, разводить костры и устраиваться на ночлег — рассчитывая исключительно на собственные силы и смекалку. Еще на пути в Мого-Мого Мамедов высадил блогеров из лодки, устроив им первое испытание на прочность. Участникам проекта в спасательных жилетах предстояло вплавь добраться до острова.

Первый выпуск шоу «Остров героев» смотрите на телеканале ТНТ в субботу, 23 мая в 19:00.