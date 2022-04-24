«Я должен подать в отставку!»: Киркоров признал свою ошибку после разоблачения Котика на шоу «Маска»

Судьи проекта НТВ удивились, увидев, кто скрывался в костюме.

Во втором полуфинале шоу «Маска» выступили два приглашенных участника – Мишка и Котик.

Под Маской первого оказался Игорь Саруханов. Никто из членов жюри не выдвинул такой версии. В случае с Котиком все получилось еще гораздо драматичнее.

После того, как была исполнена песня «Вечная любовь», Филипп Киркоров безапелляционно заявил, что под Маской прячется Маша Распутина.

Он убедил в своей версии остальных судей, и те в один голос заявили, что Котик – это Распутина.

Но когда Котик снял маску, Филипп Киркоров заявил о своей несостоятельности. На сцене стояла певица Алиса Мон.

«После этого оглушительного моего провала, я должен подать в отставку. Это гениально!» — прокричал Филипп Киркоров. «Я думала, что два Тимура должны были меня узнать!» — расхохоталась Алиса Мон.

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