«Я должен подать в отставку!»: Киркоров признал свою ошибку после разоблачения Котика на шоу «Маска»

Во втором полуфинале шоу «Маска» выступили два приглашенных участника – Мишка и Котик.
Под Маской первого оказался Игорь Саруханов. Никто из членов жюри не выдвинул такой версии. В случае с Котиком все получилось еще гораздо драматичнее.
После того, как была исполнена песня «Вечная любовь», Филипп Киркоров безапелляционно заявил, что под Маской прячется Маша Распутина.
Он убедил в своей версии остальных судей, и те в один голос заявили, что Котик – это Распутина.
Но когда Котик снял маску, Филипп Киркоров заявил о своей несостоятельности. На сцене стояла певица Алиса Мон.
«После этого оглушительного моего провала, я должен подать в отставку. Это гениально!» — прокричал Филипп Киркоров.
«Я думала, что два Тимура должны были меня узнать!» — расхохоталась Алиса Мон.
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