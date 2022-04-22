«Мурашки бегали туда-сюда»: в Сеть попал фрагмент выступления Дракона из будущего выпуска «Маски»

Судьи проекта НТВ пришли в восторг от номера, который во втором полуфинале показал неизвестный пока вокалист.

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, на телеканале НТВ выйдет в эфир второй полуфинал третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

До одиннадцатого по счету выпуска дошли пять самых сильных участника – Дракон, Анубис, Мухомор, Монстрик и Пчела.

Уже в это воскресенье определятся участники суперфинала шоу «Маска», а кто-то из этой пятерки будет разоблачен.

Поклонники проекта с нетерпением ждут эфира. А в Сети распространился ролик с записью фрагмента выступления Дракона, который в очередной раз восхитил членов судейской коллегии своим вокалом.

«Мурашки бегали туда-сюда», — призналась после выступления Дракона певица Валерия. «Наконец-то, мы услышали то, что так хотели. То, что так долго ждали», — поглаживая себя по животику, сказала беременная Регина Тодоренко.

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