«С маминой тарелки вкуснее»: Млодик подловила, как ее старшая дочь от Виторгана лихо намазывает масло на хлеб

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим поздним родительством. Две маленькие дочери знаменитостей Этель и Клара полностью изменили жизнь Млодик и Виторган.

Они обожают своих хорошеньких малышек и часто показывают их в своих социальных сетях. У девочек есть уже свои поклонники, которые обожают наблюдать за тем, как растут и меняются Этель и Клара.

Ирина Млодик поделилась видео, на котором запечатлела, как Этель умело намазывает на кусочек темного хлеба сливочное масло. Малышка отлично управляется с ножом. Ирина Млодик с улыбкой напоминает дочери, что та только что поела. Этель замечает, что ела, как маленькая.

«Теперь хочешь, как большая?» — слышен за кадром голос Ирины Млодик.

В кадре очаровательная Этель с взъерошенной прической и взбитыми кудрями.

«Несмотря, что поужинала… С маминой тарелки вкуснее», — подписала кадры Ирина Млодик.

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