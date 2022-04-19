В одинаковых курточках: Млодик подловила Виторгана во время прогулки с дочками в Лужниках

Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с дочками насладились теплой весенней погодой в Москве.

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с маленькими дочками не так давно вернулись в Москву из Юрмалы.

В Латвии семья отдыхала больше месяца, а теперь Эммануил Виторган и Ирина Млодик приступили к своей творческой работе в столице.

В перерывах между репетициями и выступлениями супруги проводят время с маленькими дочками Этель и Кларой.

В микроблоге Ирина Млодик поделилась видео, которым запечатлела, как Эммануил Виторган гуляет с малышками по набережной Москва-реки в Лужниках.

«Наконец-то тепло! Гуляем в Лужниках. Прекрасное место для отдыха. Набираем силы для вечера, посвященного празднику Песах», — рассказала Ирина Млодик.

Малышки Этель и Клара одеты в одинаковые синие курточки. Маленькая Этель в кадре выпрашивает у папы конфетку.

А мама ей строго объясняет, что вполне достаточно и одной – той, которую она уже съела.

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