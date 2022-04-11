Младшая в белом, старшая в черном: Млодик нарядила дочерей Виторгана в стильные платья для праздничной вечеринки

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с крошками Этель и Кларой побывали на дне рождении сына Бориса Грачевского.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик были дружны с ныне покойным Борисом Грачевским. После смерти создателя «Ералаша» пара поддерживает отношения с его молодой вдовой Екатериной Белоцерковской.

Вместе с дочками Этель и Кларой Ирина Млодик и Эммануил Виторган стали гостями вечеринки в честь дня рождения сына Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской — Филиппу исполнилось два года.

В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимками с праздника и еще раз поздравила с днем рождения Филиппа.

«День рождения Филиппа Грачевского 1 2 годика! Будь здоровенький и счастливый! Боренька, наш дорогой, вчера ты был с нами, мы все помним и любим тебя! Катюша, поздравляем тебя! Сил тебе! Ты молодец! Праздник удался! Спасибо всем друзьям семьи Грачевских и моим коллегам-актерам, кто пришел поздравить», — написала Ирина Млодик.

На праздник она облачила дочерей Этель и Клару в стильные платья. Хорошенькие девочки затмили всех. Этель блистала в черном платье в белый горошек, а Клара — в белом воздушном наряде.

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