«Теплое общение»: готовящиеся вернуться в Россию Виторган и Млодик объявили, когда появятся на публике

Звездная пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе с дочками на днях приедут из Юрмалы.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик больше месяца провели в Латвии. В курортный город Юрмалу они отправились 25 февраля вместе с дочками Этель и Кларой.

Накануне в своих соцсетях супруги сообщили, что их отпуск подходит к концу. Млодик и Виторган с сожалением и грустью прощаются с Юрмалой и возвращаются в Москву.

А чуть позже стало известно, что уже на днях Млодик и Виторган предстанут на публике. В соцсетях пара анонсировала свой творческий вечер, который состоится первого апреля.

«Приглашаем вас в Культурный центр Эммануила Виторгана на Остоженке на наш творческий вечер «За все тебя благодарю!». О дружбе, о любви, о жизни… В программе прозвучат песни и стихи известных авторов, многие из которых написаны специально для нас. По окончанию, как всегда, камерное, теплое общение», — пригласили супруги своих поклонников.

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