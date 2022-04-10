«Мальчик мой любимый»: жена Вдовина Николаева пришла с подросшим сыном в ресторан

Ведущая телеканала «Россия-1» Елена Николаева призналась, что Александр ее по-настоящему удивляет и восхищает.

Телеведущая Елена Николаева родила сына в браке с бизнесменом и экс-мужем балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным.

Звездная мама ведет активную жизнь и приучает сына к своему ритму. Маленький Александр уже успел побывать с Еленой Николаевой на съемках утренней программы на телеканале «Россия-1», где она работает ведущей.

Ну а в это воскресенье Александр, которому нет еще и четырех месяцев стал гостем модного столичного ресторана. Малыш пришел туда со своими родителями. Елена Николаева поделилась в микроблоге новой порцией фотографий сына и поделилась своими наблюдениями о сыне.

«С Александером все фото — открытки. мальчик мой любимый. Удивительно, что с первых дней он дает мощную обратную связь. Улыбается, интересуется, любуется. Сегодня надела эту блузку в горох — поймала восхищенный взгляд. Мальчишка! Целую — хохочет и смущается. И глаза такие теплые-теплые. Ах. Покорена», — поделилась Елена Николаева.

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