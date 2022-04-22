«Попробуйте, это несложно»: Волочкова сделала грациозный «вертолет» ногами

Балерина Анастасия Волочкова поделилась фрагментом своей тренировки в спортзале.

Звезде балета Анастасии Волочковой 46 лет, но она совершенно не собирается сдавать позиции.

Балерина активно выступает, гастролирует с концертными программами и всегда держит себя в тонусе.

Анастасия Волочкова каждый день проводит время в зале, где тренирует свое тело. В телеграм-канале балерина поделилась видео, которым запечатлела фрагмент тренировки.

«Мои трудовые будни. Очень эффективные упражнения на пресс и растяжку. Попробуйте, это несложно», — предложила последовать ее примеру подписчикам Анастасия Волочкова.

В кадре Волочкова показала, как растягивает спину с помощью специального ролла. А затем звезда делает красивые махи ногами — упражнение, похожее на движение винтов вертолета.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова напомнила, как танцевала балет на Красной площади.

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