«Чистый маркетинг»: почему с Галкиным разорвали рекламные контракты, объяснил Шахназаров

Максим Галкин решил оправдаться в личном блоге за свой отъезд. Он заявил, что он не предатель и пожаловался на безденежье в России.

По словам комика, на родине с ним стали разрывать рекламные контракты, и он решил осуществить свой ранее намеченный план – отдохнуть в Израиле и заодно заработать здесь на гастролях.

«Я знаком с маркетингом и после вашего поступка, если бы ваше лицо появилось на прокладках или крекерах, или конфетах, их многие бы не стали покупать. Вас никто не обвиняет в предательстве. Мое мнение, что это чистый маркетинг», — прокомментировал слова Максима Галкина журналист Михаил Шахназаров на шоу «Шах и мат».

Ведущий также сильно удивился, что в обращении мужа Аллы Пугачевой очень много раз прозвучали слова о деньгах. Он заметил, что сейчас большое количество людей вообще не говорит о них, поскольку градус событий перекрывает все мысли.

«Не лучше ли было промолчать? Ведь вы действительно умный и талантливый артист. Видимо, нервы сыграли», — обратился к Галкину Шахназаров.

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