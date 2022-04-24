Неугодные: вслед за Сабуровым в Израиле остановили продажу билетов на Киркорова и Розенбаума

А вот Максим Галкин на еврейской земле – в трендах.

По-разному встречает Израиль российских артистов. Максим Галкин рассказал, что уже во второй раз увеличивает количество своих выступлений на земле Христа из-за повышенного спроса на билеты.

В то же время концерты комика Нурлана Сабурова отменены. По данным Telegram-канала «Голос Израиля», украинская диаспора в Израиле оказала давление и призвала отменить запланированые выступления стендапера из-за его отказ публично обсуждать на гастролях в Америке то, что происходит сейчас в мире.

Теперь канал сообщает, что на концерты других российских артистов – Александра Розенбаума и Филиппа Киркорова – также отменена продажа билетов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.