А-ля героиня «Криминального чтива»: Бузова предстала со стрижкой каре и черными волосами

Ольга Бузова любит экспериментировать с имиджем, то и дело меняя прически и цвет волос. Она уже была брюнеткой с аккуратным каре.

Но сейчас пошла дальше, выложив в телеграм-канал кадр с черными локонами и стрижкой в стиле Мии Уоллес, главной героини «Криминального чтива».

Судя по всему, звезда примерила парик. Однако эффект настолько понравился ей, что ведущая всерьез задумалась над тем, чтобы в реальности сменить имидж. Бузова даже устроила опрос среди своих подписчиков, спрашивая, стоит ли ей сделать окрашивание и стрижку.

На момент написания данного материала большинство проголосовало за каре и темные волосы.

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