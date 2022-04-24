Самые модные прически весенне-летнего сезона

Но как угадать и выбрать правильную стрижку? Топ-стилист Анвар Очилов на примерах звезд-модниц рассказывает о трендах сезона весна-лето.

— Лариса Долина в тренде. Ее каскад — стрижка слоями — отличная основа для создания женственного образа.

— Анастасия Ивлеева демонстрирует главную стрижку сезона. Это слоеный боб-каре — стрижка, которая даже у обладательниц тонких волос создаст визуальный эффект пышной шевелюры. Этот боб можно назвать текстурированным, так как его фишки — объем, подвижность и воздушность. Такой эффект достигается за счет техники, которую парикмахер использует в процессе стрижки. Из-за слегка рваных концов прическа выглядит креативной, но при этом сохраняет четкую форму. Уложить волосы можно легко самой с помощью фена или бигуди.

— Юлия Барановская с самой модной укладкой сезона. Эта прическа называется флип. Она была актуальна в 60-е годы прошлого века. Мода циклична, поэтому сейчас дамы расчесываются, как прабабушки. Вариантов у флипа масса. Главные ингредиенты: объем, начес, завитые наружу или внутрь кончики волос, или высокий хвост.

— Глюк’oZa знает, что челка — хит сезона. Еще это самый простой способ измениться без кардинальных перемен. Креативить самой не советую — часто приходится исправлять подобные эксперименты. В моде короткие, длинные, рваные — в общем, любые челки. Красимся, как Наталья Ионова, в натуральные оттенки цветов. Чересчур светлые оттенки используют реже, чаще стремятся создать эффект выгоревших волос.

— Мария Порошина и ее стрижка шегги — дань 70-м. В переводе с английского shaggy — «лохматый». Мастер создает на голове продуманный беспорядок с помощью эффекта рваных волос и многослойности стрижки. Мария теперь может экспериментировать с образами: кудри, локоны, эффект мокрых волос или вытянутые пряди.

— Ольгу Бузову здесь не узнать. Певица и телеведущая любит часто менять цвет и длину волос. В этом сезоне актуальны все виды каре — Бузова на стиле с укороченным вариантом и прямым срезом. Техника окрашивания, которая здесь использована, называется шатуш — разновидность мелирования, при котором переход одного цвета в другой получается плавным. Также остается в тренде аиртач — сложное окрашивание, когда на прядях волос создаются плавные переходы тонов, близких к основному цвету.

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